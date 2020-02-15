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ETSO, Bulgaristan Sofya Fuarı'nda yerini aldı

Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde 68. sırada olan Edirne'nin tanıtımını yapmak ve şehre giriş yapan turist sayısı arttırmak için Bulgaristan Sofya'da düzenlenen Turizm Fuarı'nda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yerini aldı.

15.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:55ETSO, Bulgaristan Sofya Fuarı'nda yerini aldı
Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde 68. sırada olan 'nin tanıtımını yapmak ve şehre giriş yapan turist sayısı arttırmak için 'da düzenlenen Turizm Fuarı'nda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yerini aldı.

Fuara, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ile Genel Sekreter Nevzat Taşkın katıldı.

İlin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ülke ve dünya turizminden hak ettiği payı alabilmesi için Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, her platformda çeşitli çalışmalar yapmakla birlikte tanıtımı adına da her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 35 yıl önce yerel bir fuar olarak kapılarını açan ve bugün bölgenin en önemli turizm fuarlarından biri haline gelen Holiday&SPA EXPO 2020 fuarına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde bir stant açarak turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerini tanıttı.

20 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi öngörülen ve bu yıl 13-15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen fuarda 20 ülkeden 380 katılımcı yer aldı. Trakya Bölgesinden de turizm sektör temsilcilerinin de yer aldığı fuarda Edirne standı yoğun ilgi gördü.

İlin tanıtımını yapan ve standı ziyaret eden misafirler ile ilgilenen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'den ve Trakya Bölgesinden katılım sağlayan firmaların stantlarını da ziyaret ederek fuarın kısa ve orta vadede olumlu yansımalarının olması temennisinde bulundu. - EDİRNE

Bulgaristan, Edirne, Sofya, Güncel

Kaynak: İHA

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