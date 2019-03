Etso'da İstihdam Seferberliği Toplantısı

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İstihdam' konulu toplantıda, kamu kurumları, STK temsilcileri ve basın mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan İstihdam Seferberliği 2019'un işverenlere sağladığı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirildi.ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan Vali Okay Memiş, İstihdam Seferberliği 2019'un, işverenlerin üzerindeki yükü alan teşvik ve destekler içerdiğini ifade ederek, toplantıda paydaşlarla birlikte Erzurum'da yılsonuna kadar ulaşılması planlanan istihdam hedefinin belirleneceğini söyledi. Konuşmasında, istihdam destekleriyle ilgili bilgilendirmelerin önemine değinen Vali Memiş, bu konuda hem ilgili kurumlara hem de basına büyük görev düştüğünü vurguladı.BİLGİLENDİRME SUNUMU YAPILDIVali Okay Memiş'in konuşmasının ardından SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İstihdam Seferberliği 2019'un işverenlere sağladığı teşvik ve desteklerin anlatıldığı bir sunum yaptı. 1 buçuk milyon istihdam hedefinin konulduğunu bir önceki istihdam seferberliğinde, Erzurum'daki sigortalı sayısında yüzde 10 civarında bir atışla 83 binden, 93 bine çıktığını ve Ekim ayı itibariyle 112 bine ulaştığını dile getiren SGK İl Müdürü Durmuş, ancak inşaat mevsimin sona ermesiyle bu rakamın düştüğünü ifade etti.Sunumunda, Erzurum'daki işyeri ve sigortalı sayıları hakkında da bilgi veren Durmuş, 2018 Yılı Ocak ayında, Erzurum'daki 10 Bin 302 işyerinde çalışan 90 Bin 341 kişiden 38 Bin 976'sının teşvikten yararlanarak istihdam edildiğini belirterek, 2019 Ocak ayı itibariyle de 10 Bin 101 işyerinde çalışan 93 Bin 714 kişiden, 43 Bin 986'sının teşvikten yararlanarak istihdam edildiğini açıkladı.Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik başta olmak üzere ilgili diğer STK'ların başkanları konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Toplantı sonunda Vali Okay Memiş basın mensupları için bir değerlendirme yaptı.ARTI 15 BİN İSTİHDAM HEDEFİToplantıda İstihdam Seferberliği 2019'un getirdiği teşvik ve desteklerin detaylı bir şekilde ele alındığının altını çizen Vali Memiş, Erzurum için yılsonuna kadar artı 15 Bin istihdam hedefi belirlendiğini kaydetti. Türkiye'deki ekonomik şartların farkında olduklarını anlatan Vali Memiş şunları söyledi; "İşadamlarımızın, esnafımızın, sanayicimizin ne kadar zor durumda olduklarının farkındayız. Ancak bununla birlikte, Erzurum gibi milli mücadeleye örnek olmuş, kurtuluş savaşını başlatmış ve yabancı istilacılara geçit vermemiş olan bir il olarak bu mücadeleden de başarılı çıkacağımıza inanıyoruz. Maksadımız; işe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza helal yoldan para kazandırmak, onların istihdam edilmesini sağlamaktır. Herkes bu noktada taşın altına elini koyacaktır. Burada çok güzel bir mutabakat oluştu. Az önce ifade ettiğimiz gibi yılsonuna kadar artı 15 bin istihdamla birlikte iş arayan insanlarımıza da iş imkanı sağlamak istiyoruz. Daha önceleri ifade ettiğim gibi sadece, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve KUDAKA ile yürüttüğümüz Tekstilkent Projesi'nde bile 2 Bin civarında bir istihdam sağlamayı planlıyoruz. İnşallah bu proje kapsamında 4 fabrikayı 19 Mart'ta ihale ediyoruz, Allah nasip ederse Ağustos ayı içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. 2. OSB'de ayrıca tahsisi yapılan 33 fabrikanın da inşaatı devam ediyor. Altyapısı bitmişti, doğalgazı da inşallah 3 aya kadar tamamlanacak. Bunları hepsi artı istihdam demek Ben, belirlediğimiz istihdam rakamlarına ulaşacağımıza inanmıyorum. Bu işe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"YILLAR İTİBARİYLE ERZURUM'DA İSTİHDAM DESTEKLERİ2017 YILI2017 yılında Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında Türkiye geneli 1,5 milyon kişinin ilave istihdamı hedeflenmiş ve bu doğrultuda 687 sayılı KHK ile işverenlerin 2016 yılı aralık ayı sigortalı sayısına ilave edecekleri her istihdamın prim ve vergileri devlet tarafından karşılandı. Bu doğrultuda Erzurum'da ortalama 423 işveren bu teşvik kapsamında istihdama katkı sağlayarak toplam 11 aylık sürede 4 milyon 071 Bin TL teşvik desteği aldı.2018 YILIYine 2018 yılında istihdama yönelik olarak 7103 sayılı kanun ile bir önceki yıl sigortalı sayısına ilave olarak alınacak her sigortalının tüm prim ve vergileri 31.12.2020 yılına kadar 12-18 ay arasında değişen sürelerde devlet tarafından karşılanacağı hüküm altına alındı. Bu kapsamda Erzurum'da ortalama 521 işveren bu teşvik kapsamında istihdama katkı sağlayarak, 4 milyon 936 Bin TL teşvik desteği aldı.2019 YILI2019 yılında çıkan 7166 sayılı kanun ile de, 2018 yılı en düşük sigortalı sayısına ilaveten 01.02.2019-30.04.2019 tarihleri arasında yapılacak her ilave istihdamın, sigortalının en az 9 ay çalıştırılması koşulu ile ilk 3 aylık prim ve vergi desteğinin yanında ücreti de devlet tarafından karşılanacak. - ERZURUM