ETSO'da, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü uzmanları, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) çalışanlarına, 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu bir seminer verdi.



ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere, Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ve kurum personeli katıldı. Seminerde konuşan Sosyolog Zeliha Rana Baysal, 'Kadına Şiddet İhanettir' sloganıyla hareket ettiklerini ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, aile içi ve kadına yönelik şiddetin, kadın-erkek fırsat eşitsizliğinin hem nedeni, hem de önemli bir sonucu olarak karşımıza çıktığını söyledi. İstatistiklerin, eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve pek çok alanda, kadınlarla erkekler arasında ciddi uçurumlar olduğunu gösterdiğini kaydeden Baysal, kadınları dezavantajlı durumda bırakan uygulamaların temelinde, kadın ve erkeğe yüklenen farklı kalıp roller ve toplumsal sorumlulukların yattığını vurguladı.



Dünyada her yıl 1.4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini anlatan Baysal sunumunda, şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere ve mültecilere yöneltildiğini söyledi. Dünyada en az her 3 kadından 1'inin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ifade eden Sosyolog Zeliha Rana Baysal, 2014 yılında yapılan, "Türkiye Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" sonuçlarına göre de, Türkiye'de yaklaşık her on kadından 3'ü fiziksel şiddet gördüğünü belirtti.



Seminerde katılımcıların çeşitli konulardaki sorularını cevaplayan Sosyolog Münteha Aydın da, şiddetle ilgili olarak ulusal mevzuatta bir eksiklik bulunmadığının altını çizerek, "Ancak, şiddetle mücadelede kapsamında mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan sorunlara köklü ve gerçekçi bir çözüm için toplumun tüm kesiminin katılımı gereklidir ve yasalara göre de zorunludur. Bu konuda her birimizin sorumluluğu bulunmaktadır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA