Etso Dkf'19'da Stant Açtı

Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Teknik Üniversitesi
tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2019'da stant açtı.
Fuar alanında geniş bir katılımla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, protokol üyeleri ve ziyaretçiler stantları gezdi. ETSO'nun, AB
Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü ile birlikte açtığı standa özellikle üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. ETSO standını ziyaret eden protokol üyelerini ve öğrencileri Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Demir ve Genel Sekreter
Vekili Kürşat Karagöl
ağırladı.
Standı ziyaret eden, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen de ETSO yöneticileriyle bir süre sohbet etti.
Ziyaretçilere, ETSO ve AB Bilgi Merkezi'yle ilgili bilgilendirici materyaller ve promosyon ürünler dağıtıldı. - ERZURUM
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Yaşam
Kaynak: İHA