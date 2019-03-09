Etso Heyeti Sofya İnşaat Fuarı'nda

Kaynak: İHA

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin vizyonunu ve iş hacmini geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeyi planladığı sektörel fuar organizasyonlarından birine daha imza attı.6-9 Mart 2019 tarihleri arasında Sofya'da düzenlenen Building Week 2019 Uluslararası İnşaat Fuarı'na Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı M. Emre Alp başkanlığında ETSO Meclis üyeleri ve sektör temsilcileriyle beraber katılım sağlandı.40 kişilik inşaat sektör temsilcilerinden oluşan heyet en yakın ticari ortağımız komşu ülke Bulgaristan'a düzenlenen organizasyonda kendi sektörlerindeki gelişmeleri inceleyerek standlarda ürünleri ve teknolojileri birebir görme fırsatı buldular.İnşaat malzemeleri ve makine-ekipmanları, binalarda enerji verimliliği, ekolojik binalar ve iç dekorasyon malzemelerinin sergilendiği ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Akıllı Ev Teknolojileri, Güvenlik sistemleri ve Su Teknolojileri gibi Özel Bölümlerin de yer aldığı fuar ziyaretinde Odamız sektör temsilcileri, farklı ülkelerden gelen muhataplarına erişmiş oldular. Ziyaret süresince firma temsilcileriyle işbirliği imkanlarını görüşen üyelerimiz yeni ticari ortaklıkların kapılarını açtı.ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Meclis üyeleri, KOSGEB Edirne Merkez Müdürü Veysel Vural'ın ve inşaat sektör temsilcilerinin yer aldığı 40 kişilik heyet organizasyonunda T.C. Sofya Büyükelçiliği ve T.C. Filibe Başkonsolosluğu da ziyaret edildi.Organizasyonun ilk gününde T.C. Sofya Büyükelçiliği'ni ziyaret eden heyeti Büyükelçimiz Sayın Hasan Ulusoy ağırladı. ETSO Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Ulusoy, Bulgaristan'daki yatırım imkanları, ticari fırsatlar ve işbirliği imkanları hakkında bilgiler verdi. Özellikle Bulgaristan'ın Kuzey Bölgesi'nde yatırımcılar açısından olumlu fırsatların bulunduğundan bahseden Ulusoy, tarım alanında da iş yapmak isteyen iş adamlarına yardımcı olabileceklerini iletti. ETSO Başkanı Zıpkınkurt da Şubat ayında düzenlenen Haskovo İş Forumu'ndaki temasları kapsamında, yakın zamanda Edirne'de Bulgaristan Ticaret Odaları temsilcileri ve iş adamlarını ağırlamaya yönelik bir hazırlık içinde bulunduklarından bahsetti. Sadece Edirne bölgesini değil tüm Trakya'daki Oda ve Borsalar ile iş dünyası temsilcilerini dahil etmeyi düşündükleri organizasyonda geniş çaplı bir işbirliği platformu oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. ETSO Başkanı Zıpkınkurt'un yanı sıra heyet katılımcıları ve Bulgaristan'da yatırımları olan üyelerimiz Büyükelçi Ulusoy'a sorularını yöneltti. Heyeti ağırlamalarından dolayı teşekkürlerini ileten Zıpkınkurt, Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'a ilimizin önemli sanatsal değeri olan Edirnekari tablosu ve yöresel lezzetimiz badem ezmesi takdim etti.Fuar ziyareti ve T.C. Sofya Büyükelçiliği ziyaretinin ardından Filibe'ye geçen heyet T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın Hüseyin Ergani'yi ziyaret etti.Filibe Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem'in de hazır bulunduğu toplantıda bölgelerin potansiyel ticari sektörleri ve bu potansiyelin ne şekilde fırsata çevrilebileceği üzerinde istişarelerde bulunuldu. Başkonsolos Ergani, ülkede yatırım imkanlarının hem hükumet hem de AB tarafından desteklendiğini ancak en büyük sorunun vasıflı eleman bulmak olduğunu dile getirdi. Daha çok makine yoğun üretim modeliyle yatırım yapılırsa bu sorunu da aşarak hem uygun maliyetlerle hem de AB pazarına kolay giriş imkanlarıyla çok avantajlı işler yapılabileceğinin altını çizen Ergani, Edirneli iş adamlarına her konuda destek vereceklerini ifade etti.Filibe Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem, şuan Bulgaristan'da İl ve ilçe bazında bir firma veritabanı hazırladıklarını ve bunu Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'yla da memnuniyetle paylaşacaklarını belirtti. ETSO Başkanı Zıpkınkurt ise Filibe Ticaret Ataşeliği'nin hazırladığı veritabanından faydalanmaktan çok memnun olacaklarını ve veritabınının sektör bazlı genişletilmesinin de faydalı olacağını bildirdi. Zıpkınkurt, "İl ve ilçelerde ihtiyaç veya açık bulunan sektörleri tespit ederek iş adamlarımızın o sektöre hitap etmesini sağlayabiliriz. Böylece daha sonuç odaklı bir çalışma gerçekleştirmiş oluruz." dedi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'ye teşekkürlerini ileterek ETSO heyeti adına Edirnekari tablosu hediye etti.Programı tamamlayan 40 kişilik heyet, organizasyon boyunca gerçekleştirilen fuar, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk ziyaretleri ile edindikleri izlenim ve yeni tecrübelerden memnun bir şekilde ülkeye dönüş yaptı. - EDİRNE