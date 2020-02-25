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ETSO heyeti Trakya Kariyer Fuarı'nda

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Kariyer Fuarı'nı ziyaret ederek fuar katılımcıları ve kapsamı hakkında bilgi aldı.

25.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:55ETSO heyeti Trakya Kariyer Fuarı'nda
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Kariyer Fuarı'nı ziyaret ederek fuar katılımcıları ve kapsamı hakkında bilgi aldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde, 24-25 Şubat 2020 tarihleri arasında Trakya Kariyer Fuarı organizasyonu gerçekleştirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası standında ziyaretçilerle birebir ilgilenen ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri, fuarda stant açan Ticaret ve Sanayi Odaları ve kurumlarla da çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Edirne, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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