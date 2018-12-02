Etso Kasım Ayı 'Meclis Toplantısı' Yapıldı

02 Aralık 2018 Pazar 12:04



02 Aralık 2018 Pazar 12:04

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Kasım ayı meclis toplantısına konuk olan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Hepimizin iyi niyetle bir şeyler yapması gerekiyor. Enerjimizi bu yönde harcamalıyız. Önceliklerimiz; tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm olacak" dedi.ETSO'nun Kasım ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapıldı. Toplantıya davetli olarak katılan Vali Okay Memiş'i Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ağırladı.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir tarafından ETSO'nun Kasım ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verildi. Dilek ve temennilerle devam eden toplantının sonraki bölümünde, Vali Okay Memiş ETSO Meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Meclis üyeleriyle tek tek tanışan Vali Memiş, Erzurum ekonomisine, dolayısıyla ülke ekonomisine değer katan, istihdama ve üretime katkı sağlayan iş dünyasıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti."Kamuyu temsil eden yöneticiler olarak bizlerin her zaman sizlerle birlikte olacağını ifade etmek isterim" diyen Vali Memiş, tüccarın, sanayicinin, üreticinin dilinden anlamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Biz kamu görevlileri olarak bu konuda çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Hatta bazen, -engel olmamak bile büyük bir nimettir- diye düşünüyorum. Çünkü bazen bürokrasi, farkında olmadan engel de olabiliyor. Özel sektörün içinde bulunduğu durumu ve hangi şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarının farkındayım. Bunun için yaşanan sorunların çözümü noktasında ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla irtibatta olup, sıkıntıları en hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya çaba göstereceğiz" dedi.Vali Memiş; "İyi niyetle bir şeyler yapmalıyız"Bürokrasinin, özel sektörün önünde engel teşkil etmemesi için mevzuatın kendilerine verdiği yetki çerçevesinde ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını, aynı zamanda kamu kaynaklarını yerinde ve doğru bir şekilde kullanmak için büyük özen göstereceklerini kaydeden Vali Memiş, iş dünyasıyla istişareye de önem vereceklerinin altını çizdi.Özel sektörde de, kamuda da eksiklikler olduğunu ifade eden Vali Memiş şunları söyledi: "Ancak hepimizin iyi niyetle bir şeyler yapması gerekiyor. Enerjimizi bu yönde harcamalıyız. Önceliklerimiz; tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm olacak. Ülkede artık şehirler yarışıyor. Biz de bu yarışın içerisinde yer almalıyız. Evvela nitelikli nüfusumuza sahip çıkmalıyız. Ülkemizin son yıllarda sahip olduğu imkanlardan şehrimizin ve bölgemizin azami şekilde faydalanması için gayret göstereceğiz. Özel sektörde sermaye gücünü bir araya getirmeli, bu anlamda büyük bir başarı hikayesi olan ve Türkiye'de örnek gösterilen Aşkale Çimento örneklerini çoğaltmalıyız."Başkan Yücelik; "Özel sektörün faaliyet alanına girilmesin"Vali Okay Memiş'e toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, kamu kurumlarının mal ve hizmet temininde yerel firmaları tercih etmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun yerel firmaların ayakta kalması, üretim ve istihdamın devam etmesi için büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Başkan Yücelik, "Elbette bizler de kamunun menfaatini düşünüyoruz. Biz asla hiçbir kamu kurumuna, '100 liraya başka yerden alacağınız malı bizden daha fazlasına alın' demiyoruz. Yereldeki üreticinin de, tedarikçinin de kendi şartlarında değerlendirmesini bekliyoruz. Kaldı ki, birçok ürünü başka yerden alabileceğiniz fiyata Erzurum'dan da alma imkanınız var. Çünkü şehrimizde birçok markanın bayiliğini yapan firmalarımız mevcut" dedi.Başkan Yücelik ayrıca, başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarının özel sektörün faaliyet alanına girmemesi gerektiğini, bunun reel sektörün büyümesine, gelişmesine ve ayakta kalmasına engel teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Toplantıda, ETSO Başkanı Yücelik'in konuşmasının ardından Vali Memiş, ETSO Meclis üyelerinin çeşitli konulardaki taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM