ETSO, korona virüs için önerilerini TOBB'a iletti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüs salgını sebebiyle iş dünyasında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletilen önerileri ve ETSO'nun aldığı tedbirleri paylaştı.Ülke genelinde Korona virüs tehdidinin ortaya çıkmasının ardından, ETSO'nun üyelerine yönelik hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını, personel ve üyelerin sağlığı için tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Yücelik şunları söyledi; "İlk olarak hizmet binamızı üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından dezenfekte ettik. Olağan toplantı ve ziyaret programlarımıza, sosyal mesafe tedbirleri açısından ara verdik. Ofis hizmetlerini bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerin doğal sonucu olarak iş dünyasında ortaya çıkacak sıkıntılara zamanında çözüm bulunması için belli konu başlıkları altında dile getirdiğimiz taleplerimizi, Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere bir rapor halinde TOBB'a gönderdik."Başkan Yücelik, ekonomideki istikrarın korunmasının önemine dikkati çekerek, salgın sebebiyle ileride iş dünyasında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi için alınabilecek tedbirler ve önerilerin dile getirildiği raporla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:"Raporumuzda öncelikle; Vergi, SGK primi, banka kredileri gibi ödemelere kolaylık getirilmesi, Kamu alacaklarının ertelenmesi, İşletmelerimizin borç ve ödeme yükünün hafifletilmesi için, kredi, kira, doğalgaz, su ve elektrik gibi dönemsel ödemelerin ertelenmesi, Cansuyu ve Nefes gibi kredilerin faizsiz şekliyle uygulanması, Özel sektörde kısmi süreli çalışma koşullarının şartları yumuşatılarak kamudaki idari izinli çalışanlara benzer tedbirler alınması, Çalışılamayan günler için işçi işveren tarafları gerek özlük gerek vatandaşlık hakları açısından mağdur edilmemesi, İşletmelerin kamudan alacaklarının ivedilikle tahsili için kolaylıklar sağlanması ve ödemelerin yapılması, nakit akışının hızlandırılması ve belediyelerin, üniversitelerin, kamu kurumlarının işletmelerimize olan borçlarının ödenmesine yönelik çalışmalar başlatılması ve ihracat ve ithalata dair tedbir ve önerileri de kapsayan birçok konu hakkında taleplerimizi dile getirdik."Başkan Yücelik, ekonominin dinamik gücü olan reel sektörün, yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi için ETSO olarak dile getirilen tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Her alanda alınacak tedbirler ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesiyle, bu salgının sosyal hayatımız, sağlığımız ve ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı çapta kalmasını umut ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA