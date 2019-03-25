Etso Üyelerine İlk Yardım Eğitimi

Kaynak: AA

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerine ilk yardım eğitimi veriliyor.Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkan yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ETSO'da başlayan eğitim öncesi yaptığı konuşmada, belediyenin ilk yardım merkezinin beş yıl önce kurulduğunu belirtti.Türkiye'de ilk üçte yer aldıklarını aktaran Tanrıkulu, "Bu eğitim ile çok kıymetli bilgilere sahip olacaksınız. Dünyanın her yerinde her zaman mutlaka sağlıkla, trafik ve ev kazaları ile ilgili sorunlarla karşılaşıyoruz. Bazen de bilgi sahibi olmadığımız için yanlış müdahalelerde bulunuyoruz. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Burada uzman arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle yeni bilgiler kazanacağız hem de doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.ETSO meclisi katip üyesi Utku Günaydın da eğitimi firmalardan gelen talep üzerine belediye ile ortak gerçekleştirdiklerini belirtti.Kursiyerler 2 günlük eğitimin ardından Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün düzenleyeceği sınavda başarılı olmaları halinde ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanacak.