Etso Üyesi Kobi'lere Ek Destek

Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) sağlanan KOBİ Destek (Nefes) Kredisi kapsamında oda üyesi KOBİ'lerin kullanımı için bankalara 1 milyon 300 bin lira ek kaynak aktarıldığı bildirildi.
Odan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesi amacıyla eylül ayında hayata geçirdiği KOBİ Destek (Nefes) Kredisi kapsamında bankalara ek kaynak aktarıldığı bildirildi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik
, oda üyesi KOBİ'lerin kullanımı için bankalara 1 milyon 300 bin lira daha kaynak aktarıldığını kaydetti.
KOBİ'lere bu kaynakla kullandırılacak kredinin daha önce olduğu gibi yüzde 85'inin Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında, 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli ve aylık 1,85 faiz oranına sahip olacağını aktaran Yücelik, destek kredisi almak isteyen KOBİ'lerin Ziraat Bankası
, Halkbank, İş Bankası
ve Vakıf Katılım
Bankasına başvurabileceklerini bildirdi.
Yücelik, hem zor iklim şartları ile mücadale eden hem de ekonomik anlamda ayakta kalma savaşı veren bölgedeki KOBİ'lerin bu tür desteklere daha çok ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:
"TOBB'un bankalara ek kaynak aktarması, şehrimizde finansman sıkıntısı yaşayan birkaç KOBİ'mize daha destek olacak. Ancak, üretim ve istihdamın en büyük destekçisi, ülkemiz ekonomisinin bel kemiği KOBİ'lerimizin daha çok desteğe ihtiyacı var. Değişik faktörlerin etkisiyle faiz ve dövizde yaşanan dalgalanmalar sebebiyle zor günler geçiren KOBİ'lerimiz, dövizdeki gibi faizlerde de gerilemeyi umutla bekliyor. Aksi takdirde bu faizlerle reel sektörün bırakın yatırımı, mevcudu bile korumakta zorlanacağı aşikardır. İnşallah kur ve faiz baskısından kurtulacak olan reel sektör, eskiden olduğu gibi ekonomimizin güçlü bir şekilde büyümesine katkılarını sürdürecektir."
Erzurum