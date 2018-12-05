Etso ve Kargo Şirketi Arasında İndirim Protokolü

Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ Tunca
Şubesi arasında oda üyelerine yönelik indirim protokolü imzalandı.
ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener İşbilir ve MNG Kargo Saha Satış Yöneticisi Onur Ata'nın imzaladığı protokol kapsamında ETSO yöneticileri, personeli, yönetim kurulu ve Tüm ETSO üyesi firmalar, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ Tunca Şubesi'nden 1 yıl boyunca yapacakları gönderiler için belirlenen indirim oranlarından faydalanabilecek.
İşbilir, yaptığı açıklamada, lojistik sektörünün en önemli faaliyetlerinden biri olan kargo hizmetlerinin güvenilirliği kadar ekonomik giderlerinin de önemli olduğunu belirterek, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini ekledik. Bu kapsamda üyelerimizin kargo ile gönderim ve alım hizmetlerinde daha uygun fiyatlar ile işlem yapabilmesi adına Odamız ve MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ Tunca Şubesi arasında indirim protokolü imzaladık." ifadelerini kullandı.
Edirne,Tunca
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:26