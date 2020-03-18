ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; "Çanakkale Zaferi; kahramanlığın eş anlamıdır"
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Çanakkale Zaferi'nin 105.
18.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:36
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günün münasebetiyle yayımladığı mesajda, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlayan büyük deniz zaferinin tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadele ruhu ve inançla kazanıldığını söyledi.
Başkan Yücelik, Çanakkale Zaferi'nin, tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanı olduğunu ifade ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çanakkale Zaferi; kahramanlığın eş anlamıdır. Bu büyük zafer; vatan topraklarını korumak için şahlanan asil milletimizin, sayı ve imkan açısından üstünlüğü tartışılmaz olan düşmanlarını hezimete uğrattığı muhteşem bir destanıdır. Büyük Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, mukaddes vatan topraklarının korunması için canlarını veren aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların emaneti olan bu kutsal mirasa, vatanına ve bayrağına onuruyla sahip çıkacaktır. Bu vesileyle, büyük zaferin 105. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan toprakları için can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun." - ERZURUM
Başkan Yücelik, Çanakkale Zaferi'nin, tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanı olduğunu ifade ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çanakkale Zaferi; kahramanlığın eş anlamıdır. Bu büyük zafer; vatan topraklarını korumak için şahlanan asil milletimizin, sayı ve imkan açısından üstünlüğü tartışılmaz olan düşmanlarını hezimete uğrattığı muhteşem bir destanıdır. Büyük Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, mukaddes vatan topraklarının korunması için canlarını veren aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların emaneti olan bu kutsal mirasa, vatanına ve bayrağına onuruyla sahip çıkacaktır. Bu vesileyle, büyük zaferin 105. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan toprakları için can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun." - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Erzurum, Güncel
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