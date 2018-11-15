Ettder, Edirne'yi Yunanistan'da Tanıttı

Edirne
Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), Yunanistan
'ın Selanik şehrinde düzenlenen "34. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı"na katılarak Edirne'yi tanıttı.
ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada, uluslararası alanda Edirne'yi nitelikli olarak tanıtmak amacı ile son 5 yıldır Yunanistan'da ve birçok ülkede fuarlara katıldıklarını belirtti.
ETTDER üyelerinin fuarda kentin tanıtımı için stant açtığını ve katılımcılara kenti ayrıntılarıyla tanıttıklarını dile getiren Bacıoğlu, "Fuarda, Edirne'nin tarihi, kültürel, gastronomik ve turistik öğelerini tanıtmak, tur operatörleri ile görüşmek, seyahat acentalarına Türkiye
ve Edirne hakkında bilgi vermek ve seyahat acentalarını ülkemize ve bölgemize davet etmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Ziyaretçi ve sektör temsilcilerinin 3 gün süresince ETTDER standını gezdiğini aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:
"Edirne'yi özellikle kurumsal işbirliği geliştirmek adına fuarlarda ve çeşitli uluslararası toplantı ve festivallerde sürdürebilir bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bir anlamda bu yerlerde Edirne'nin sürdürebilir turizm ve tanıtımı adına bir nevi danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu fuara Edirne'yi tanıtmak amacıyla beş yıldır katılım gösteriyoruz. Derneğimizin fuarda yer alması hususunda işbirliğini devam ettiren Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği
Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, destek veren Trakya Üniversitesi
, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Çiğdem Şimşek, Ahmet Baran
Yazgan, Edrinus Edirnekari Atölyesi, Keçecizade Badem Ezmesi ve Edmis Meyve Sabunları'na çok teşekkür ederiz."
15 Kasım 2018 Perşembe 16:05