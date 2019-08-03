Haberler» Güncel» Haber

ETÜ - AÇSH işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

03.08.2019 10:50 ETÜ - AÇSH işbirliği protokolü imzalandı
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ Rektörlük Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri katıldı.

İmzalan protokol kapsamında Erzurum'da sunulan sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere ilişkin eğitimlerin kapasitesinin ve kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Toplumun dezavantajlı kesimlerine hitap eden ve önemli hizmetlere imza atan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmayı önemsediklerini belirterek koruma ve bakım altındaki dezavantajlı kesimin psikolojik açıdan destelenmesi açısından protokolün önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çakmak, işbirliğinin farklı alanlarda devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12   Caretta carettalar Çıralı'nın simgesi oldu
11:11   Başkonsolos Soltanzadeh'den EGC'ye ziyaret
11:10   Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı
11:09   Üniversiteli gencin geçirdiği kaza sonrası 'Boya' keşfi: 3 ilçede test ediliyor
11:09   Balçova Belediyesinde 111 memur için toplu sözleşme imzalandı
11:09   Turkcell'den bayramda yurt dışı müjdesi
11:09   Vali Meral'in ilçe ziyaretleri