Haberler » Güncel » ETÜ'de ağaç dikimi etkinliği düzenlendi - Haber

ETÜ'de ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak öncülüğünde ağaç dikimi etkinliği düzenlendi.

22.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:14

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde, Prof. Dr. Bülent Çakmak öncülüğünde ağaç dikimi etkinliği düzenlendi.

ETÜ kampüsü içerisinde bir araya gelen öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Çakmak ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi binaları çevresinde ağaç dikti.

Çakmak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Milli Ağaçlandırma Günü'ndeki "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında da üniversitelerinin yerleşkelerine yaklaşık 13 bin fidan diktiklerini anlattı.

Fidan dikiminin ardından kampüste boş olan arazileri değerlendirmek için ağaç dikim çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Çakmak, "Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız ağaçların dikimini farklı noktalarda gerçekleştiriyoruz. Toplamda 4 bin dönümlük bir arazimiz var. Bu arazimizin yaklaşık 3'te 2'si yeşil alan olacak. Dolayısıyla bu alan içerisinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu etkinliğimizde devam eden çalışmalarımız kapsamında." ifadelerini kullandı.

ETÜ'de ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:38 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ezanlar kıyamete kadar okunacaktır"
15:38 Bakan Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldı
15:37 Bilgisayarında DEAŞ?a katılanların listesi çıktı
15:37 Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı
15:37 ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
22.11.2019 15:38:53