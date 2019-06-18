18.06.2019 09:51
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ETÜ'de "Blackboard" semineri

ETÜ

Erzurum Teknik Üniversitesi, "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında bir başka projenin daha tanıtımını gerçekleştirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında bir başka projenin daha tanıtımını gerçekleştirdi.

Öğrenci - öğretim elemanı iletişimini ve etkileşimini sağlayan bir yönetim çözümü olan "Blackboard Learn" sisteminin tanıtım semineri Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Duyuru, ödev, tartışma panosu ve bloglar gibi öğrenci-öğretmen etkileşimini dijital ortamda etkin bir şekilde organize eden Blackboard uygulamasının tanıtıldığı semineri, Kıdemli Çözüm Mühendisi Mustafa Güçlü verdi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Dönüşüm, Güncel

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