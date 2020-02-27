Haberler » Güncel » ETÜ'de eğitimde motivasyonu etkileyen unsurlar konferansı - Haber

ETÜ'de eğitimde motivasyonu etkileyen unsurlar konferansı

ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencilerinin yer aldığı Gen Aktüel Kulübü her hafta salı günleri çok değişik konuları merkezine alan seminer programları düzenlemeye devam ediyor.

27.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:51ETÜ'de eğitimde motivasyonu etkileyen unsurlar konferansı
ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve bölümü öğrencilerinin yer aldığı Gen Kulübü her hafta salı günleri çok değişik konuları merkezine alan seminer programları düzenlemeye devam ediyor.

Etkinliğin bu haftaki konuğu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mustafa Sözbilir "Eğitimde Motivasyonu Etkileyen Unsurlar" başlıklı seminer verdi.

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferansta, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, "Motivasyon nedir? Başarı ve motivasyon arasında nasıl bir ilişki vardır? Başarıyı olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?" gibi konuları ele alarak katılımcıları bu konular hakkında bilgilendirdi. Aynı zamanda özgüven eksikliği, öğrenilmiş çaresizlik, mazeret bulma alışkanlığı vb. gibi konularda da bilgilerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaşarak eğitimde ve yaşamın diğer alanlarında motivasyonun oldukça önemli olduğuna değindi.

Konferans sonunda Fen Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Ümit İncekara, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir'e sunumlarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. - ERZURUM

Genetik, Aktüel, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
09:56  Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:24:06