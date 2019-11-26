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ETÜ'de "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı verildi.

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:30ETÜ'de
Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı verildi.
ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETÜ Düşünce ve Felsefe Kulübünce organize edilen program kapsamında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden üniversitede "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı verdi.
Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferans sonrası ETÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Özden'e teşekkür belgesi takdim etti.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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