ETÜ'de 'Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler' konferansı düzenlendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından "Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler Konferansı" düzenlendi.
12.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:44
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından "Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler Konferansı" düzenlendi.
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Akbulut konuşmacı olarak katıldığı konferansta, "Türk kültüründe kendine özgü bir yere sahip olan kahve, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kahvehanelerin açılmasıyla beraber yaygınlaşmış, her kesimden insanı bir araya getiren toplumsal bir içeceğe dönüşmüştür. Kahvehaneler, zaman zaman toplu olarak kapatılma kararlarıyla karşı karşıya kalsalar da her seferinde yeniden ve daha fazla sayıda açılmışlardır" dedi.
Konuşmalarına kahvehanelerin geçmişinden bahseden Akbulut, "Mahalle, esnaf, yeniçeri, tulumbacı, semai, aşık kahvehaneleri gibi çeşitleri olan kahvehaneler; kahve tiryakilerini kendine çekmiş ve toplumsal hayatın şekillenmesine katkı sağlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm devlet sisteminde meydana gelen değişimden kahvehaneler de payını almış ve hem mekan hem de hizmet yönünden ciddi bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönemde yaygınlaşmaya başlayan çay, kahvenin saltanatına ortak olmuşsa da kahve ve kahvehaneye olan ilgi devam etmiş ve toplumsal bir mekan olarak cumhuriyet dönemine intikal ettiğini" diye konuştu.
Konferans sonunda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler Konferansı" sunumundan dolayı Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Akbulut'a teşekkür belgesi takdim etti. Kahve tadında geçen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Akbulut konuşmacı olarak katıldığı konferansta, "Türk kültüründe kendine özgü bir yere sahip olan kahve, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kahvehanelerin açılmasıyla beraber yaygınlaşmış, her kesimden insanı bir araya getiren toplumsal bir içeceğe dönüşmüştür. Kahvehaneler, zaman zaman toplu olarak kapatılma kararlarıyla karşı karşıya kalsalar da her seferinde yeniden ve daha fazla sayıda açılmışlardır" dedi.
Konuşmalarına kahvehanelerin geçmişinden bahseden Akbulut, "Mahalle, esnaf, yeniçeri, tulumbacı, semai, aşık kahvehaneleri gibi çeşitleri olan kahvehaneler; kahve tiryakilerini kendine çekmiş ve toplumsal hayatın şekillenmesine katkı sağlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm devlet sisteminde meydana gelen değişimden kahvehaneler de payını almış ve hem mekan hem de hizmet yönünden ciddi bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönemde yaygınlaşmaya başlayan çay, kahvenin saltanatına ortak olmuşsa da kahve ve kahvehaneye olan ilgi devam etmiş ve toplumsal bir mekan olarak cumhuriyet dönemine intikal ettiğini" diye konuştu.
Konferans sonunda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler Konferansı" sunumundan dolayı Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Akbulut'a teşekkür belgesi takdim etti. Kahve tadında geçen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Uğur Akbulut, Güncel
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