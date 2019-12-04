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ETÜ'de "Teknolojide Kadın" toplantısı gerçekleşti

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

04.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:35ETÜ'de
Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Rektörlük Senato Salon'una geçilerek Wtech (Teknolojide Kadın derneği) yönetim kurulu başkanı Zehra Öney dernek hakkında bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Erzurumlu kadınların dijital platformlara taşımak ve e-ticaret yapabilmelerine imkan sağlamak için projeler üretmek üzere Üniversite ve Wtech (Teknolojide Kadın Derneği) arasında protokol imzalanmaya karar verildi. - ERZURUM

AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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