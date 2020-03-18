ETÜ'de toplantılar online olarak gerçekleştiriliyor
Dijital dönüşüm kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'nde derslerden sonra toplantılar da artık online ortamda yapılmaya başlandı.
18.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:36
Dijital dönüşüm kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'nde derslerden sonra toplantılar da artık online ortamda yapılmaya başlandı.
2019 Haziran ayından itibaren Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde dijital dönüşüm projesi kapsamında verilen eğitimlerin devamı sağlanmakta. 2019-2020 eğitim öğretim ara döneminde derslerin dijital ortama taşınması ile ilgili olarak her bir birimde eğitim faaliyetleri düzenlenerek Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ortamında bu derslerin nasıl verileceği öğretim üyelerine aktarıldı. Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde başlatılmış olan dijital dönüşüm kapsamında, mevcut olan bütün derslerin eğitim öğretime ara verilen bu dönemde, online olarak sürdürülmesi için gerekli adımlar Erzurum Teknik Üniversitesi'nin akademik yöneticilerinin katıldığı toplantıda alınan kararlar ile belirlendi.
Bu bağlamda Rektör Bülent Çakmak, konu ile ilgili bilgi vermek üzere online bir toplantı düzenleyerek ETÜ'de bulunan bütün akademik personele bilgilendirme gerçekleştirdi. Bu sayede artık online toplantılar da dijital dönüşümün bir parçası haline geldi. ETÜ'deki dijital dönüşüm ile başlayan online toplantılar yarın ve Cuma günü Blackboard ile alakalı gerçekleştirilecek eğitim toplantıları ile devam ettirilecek. - ERZURUM
2019 Haziran ayından itibaren Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde dijital dönüşüm projesi kapsamında verilen eğitimlerin devamı sağlanmakta. 2019-2020 eğitim öğretim ara döneminde derslerin dijital ortama taşınması ile ilgili olarak her bir birimde eğitim faaliyetleri düzenlenerek Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ortamında bu derslerin nasıl verileceği öğretim üyelerine aktarıldı. Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde başlatılmış olan dijital dönüşüm kapsamında, mevcut olan bütün derslerin eğitim öğretime ara verilen bu dönemde, online olarak sürdürülmesi için gerekli adımlar Erzurum Teknik Üniversitesi'nin akademik yöneticilerinin katıldığı toplantıda alınan kararlar ile belirlendi.
Bu bağlamda Rektör Bülent Çakmak, konu ile ilgili bilgi vermek üzere online bir toplantı düzenleyerek ETÜ'de bulunan bütün akademik personele bilgilendirme gerçekleştirdi. Bu sayede artık online toplantılar da dijital dönüşümün bir parçası haline geldi. ETÜ'deki dijital dönüşüm ile başlayan online toplantılar yarın ve Cuma günü Blackboard ile alakalı gerçekleştirilecek eğitim toplantıları ile devam ettirilecek. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Dijital Dönüşüm, Güncel
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