Haberler » Güncel » ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor - Haber

ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sivil Toplum Destekleme Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi kurulma çalışmasına başlandı.

30.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:16 ETÜ'de Uluslararası Gençlik Merkezi kuruluyor
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sivil Toplum Destekleme Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Uluslararası Gençlik Merkezi kurulma çalışmasına başlandı.
ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitede Uluslararası Gençlik Merkezi kurulum çalışması yapıldı.
ETÜ'lü öğrencilerin uluslararası faaliyetlere aktif katılımlarının arttırılması amacıyla kurulacak merkez aracılığıyla aynı zamanda gençlerin yurt dışı hareketlilik çalışmaları ve gönüllülük faaliyetlerine de dahil edilmesi hedefleniyor.
Kurulacak merkezde kapasite geliştirme eğitimleri, sosyal girişimcilik eğitim ve uygulama çalışmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları düzenlenecek.
Öte yandan imzalanan protokol kapsamında bir süre önce ETÜ'de "Gençlik çalışmaları ve Avrupa Fırsatları" konferansına katılan öğrenciler arasında, kısa dönem gönüllülük faaliyeti için Avrupa'ya gönderileceklerin belirlenmesi için çekilen online kura sonucunda Rümeysa Demirci (asıl) ile Mehmet Nur Şeker (yedek) isminin çıktığı kaydedildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Haber
20:34   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
20:34   Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Haber
20:33   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
20:33   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
30.12.2019 20:40:43