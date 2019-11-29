Haberler » Güncel » ETÜ'den Beygu'ya vefa - Haber

ETÜ'den Beygu'ya vefa

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Kulübü, Erzurum'un yetiştirdiği kıymetli tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu'yu anma toplantısı gerçekleştirdi.

29.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:30ETÜ'den Beygu'ya vefa
Teknik Üniversitesi Fakültesi Tarih Bölümü ve Kulübü, Erzurum'un yetiştirdiği kıymetli tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu'yu anma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının onur konuğu, Beygu'nun torunu Süha Oğuzertem'di.

Türkiye'nin tanınmış edebiyatçılarından Oğuzertem, 1943'te Erzurum'dan ayrılan Beygu ailesinin bir üyesi olarak, yıllar sonra ETÜ'de dedesi hakkında duygu dolu bir konuşma yaptı. Toplantıya şehirdeki çeşitli derneklerin temsilcileri de iştirak etti.

Bir süre önce yine Erzurum'un bir diğer kıymetli evladı olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nu anma toplantısı gerçekleştiren ETÜ'nün bu tür faaliyetleri, gerek şehirde gerekse öğrenciler arasında takdirle karşılandı. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:36 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
12:36 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti
12:35 Millilerin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oluyor
12:35 Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı
12:32 Şeyma Subaşı'nın büyük pişmanlığı: Keşke boşandıktan sonra Instagram'ı kapatsaydım
12:30 Muğla'da 'Orman yangın' çalıştayı başladı
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:31 Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
10:45 Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:36:20