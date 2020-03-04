ETÜ'den DAGC'ye ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette etti.



Rektör Çakmak, Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Özsoy, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verirken, Rektör Çakmak da üniversitenin projeleri ve faaliyetlerini anlattı.



Üniversitenin ana misyonunun şehre katkı sağlamak olduğunu kaydeden Çakmak, ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile ortak projeler için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde Kış Sporları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması için Ejder 3200 firması ve Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin devam ettiğini anlatan Çakmak, bu merkezin Erzurum'a önemli katkı sağlayacağını bildirdi.



Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen 3 milyon Euro bütçeli, tarihi eserlerle ilgili bir proje hazırlandığını kaydeden Çakmak, bu projeye üniversitedeki bir çok fakültenin, Erzurum ve yurt dışından bir çok paydaşın dahil edildiğini belirterek, çalışmanın bu ay ilgili birime sunulacağını ifade etti. Rektör Çakmak, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, üniversite olarak, yaşanılan kente ve ülkemize katkı sunmak için sürekli çalışmak zorunda olduklarını bildirdi. - ERZURUM