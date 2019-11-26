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ETÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

26.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:44ETÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak
Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETÜ ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda imzalanan iş birliği protokolü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor.
Protokolle ayrıca Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmelerine katkıda bulunulması, gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında ETÜ'nün kapılarının her zaman açık olacağını kaydetti.
Rektör Çakmak, yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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