Menü
Haberler ›› Güncel ››ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı - Güncel

ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı

Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

14.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:31
ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı
Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

Üniversite öğrencilerine 3 haftalık tatil verilmesinin ardından üniversite yönetimince kampus içerisinde bulunan tüm binalar derslikler ve idari binalar ilaçlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - ERZURUM
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu