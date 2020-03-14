ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı
Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.
14.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:31
Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.
Üniversite öğrencilerine 3 haftalık tatil verilmesinin ardından üniversite yönetimince kampus içerisinde bulunan tüm binalar derslikler ve idari binalar ilaçlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - ERZURUM
Üniversite öğrencilerine 3 haftalık tatil verilmesinin ardından üniversite yönetimince kampus içerisinde bulunan tüm binalar derslikler ve idari binalar ilaçlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - ERZURUM
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu