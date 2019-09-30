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ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

30.09.2019 16:51ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak nitelendirilen turizm sektörünün önde gelen firmalarından 'Crystal Hotels Group' Genel Müdürü Ali Osman Erbaş merkez bünyesindeki girişimcilere tecrübe aktarımı yaparak sektördeki teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca merkez bünyesindeki girişimcilerin projelerini dinleyerek 2 projeyi maddi ve manevi olarak destekleyeceğini ifade etti.

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan, Bilgi İşlem ve Kalite Birimi Sorumlusu Mustafa Coşkun ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker'den oluşan heyet sağlık sektöründe ve hastane işletmeciliğinde karşılaştıkları güçlüklerin teknolojik olarak çözüme kavuşturulması adına girişimcilerle bir çalıştay gerçekleştirdi. Bu alanda işbirliği yapılması kararı verildi. - ERZURUM

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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