ETÜ'nün Erasmus projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilim İnsanlarının projesi Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından DesteklendiErzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarından Araştırma Görevlisi Mehmet Emirhan Kula yürütücülüğünde, Öğretim Görevlisi Eren Özbek ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yıldırım ile birlikte Erasmus+ Projeleri "Development of a New Life Expectancy and Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidimensional Perspective" isimli proje Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı değerlendirmeleri sonucu 240 bin 049 Avro Bütçe ve 30 Ay süre ile desteklenmeye hak kazandı.Özellikle Türkiye ve Avrupa ülkelerinin günümüzde yoğun olarak karşılaştığı sığınmacı problemine yenilikçi çözüm önerileri sunan proje kapsamında, çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların sığındıkları ülkelerde toplumla daha nitelikli ve kontrollü bir entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor.Erzurum Teknik Üniversitesinin yürütücü kurum olarak görev yapacağı proje ile Yunanistan'dan University of Macedonia ve Polonya'dan Wyzsza Szkola Biznesui Nauk O Zdrowiu isimli üniversiteler, İtalya'dan Associazione Popoli Insieme, İspanya'dan Fundacion Red İncola adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, Türkiye'den ise BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Org. San. Tic. Ltd. Şti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ortak faaliyetler gerçekleştirecekler. - ERZURUM