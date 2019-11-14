Haberler » Güncel » ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı - Haber

ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı

Erzurum Teknik Üniversite öğretim üyeleri önderliğinde ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü işbirliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği, Erzurum Teknik Üniversitesi meydanında düzenlendi.

14.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:33ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı
Teknik Üniversite öğretim üyeleri önderliğinde ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü işbirliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği, Erzurum Teknik Üniversitesi meydanında düzenlendi. Etkinlik kapsamında şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak, diyabet hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

Dünya Diyabet Günü etkinliğine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Duman ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Hasta Olmadan Önlem Alınmalı

Rektör Prof. Dr Bülent Çakmak, diyabet hastalığının gizli bir hastalık olduğuna işaret ederek, yapılan çalışmanın bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturulması açısından yararlı olduğunu belirtti.

Diyabetin, ayrıca beslenmeyle doğrudan ilgili bir konu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakmak, "Önemli olan hastalık olmadan önlem almak. Hasta olduktan sonra zor oluyor. Öğretim elamanlarımızı, öğrencilerimizi ve personelimizi buraya davet ediyorum. Ayaklarına kadar gelen bu uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Çakmek, başarılı etkinlikte emeği geçen başta İl sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e, akademik ve idari personele teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:51 Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:56 Türkiye Maarif Vakfı "Moritanya Tarihi Şehirler Fuarı"na katıldı
16:56 Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor
16:56 Sakarya'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava
16:55 Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 16:58:32