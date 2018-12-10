Etü Rektörlüğünde Devir Teslim

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'dan devraldı.Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Rektörlük Devir Teslim Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın yaptığı hizmetler, üniversiteye sağladığı ciddi katkılar için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.Rektörlük görevini devreden Prof. Dr. Muammer Yaylalı ise "Erzurum Teknik Üniversitesinde birlikte çalıştığımız değerli bir arkadaşımız. Kendisinin gelecek günlerde farklı bir heyecan ve atılımla üniversitemizi daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum ve kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.Yapılan törende Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak günün anısına Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya bir plaket takdim ederken, Yaylalı'da Rektör Çakmak'a çiçek takdim etti.Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın uğurladığı Prof. Dr. Muammer Yaylalı, üniversite yöneticileri ve daire başkanlarıyla vedalaşmasıyla program sona erdi. - ERZURUM