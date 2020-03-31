ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrencisiyle online söyleşi yaptı

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaklaşık 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi yaptı. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Çakmak, üniversitede koronavirüs salgını sebebiyle başlayan süreç hakkında bilgi verdi.

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde üniversiteler 13 Mart günü tatil edildi. Evlerine dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için üniversiteler, çeşitli programlar uygulamaya geçirdi. 2010 yılında kapılarını açan ETÜ, 2019'da belirli bölümlerde başlatılan online eğitim sürecini üniversitenin tüm fakülte ve bölümlerinde hayata geçirdi. Bir haftadır devam eden online eğitim ve 2019-2020 akademik yılının bahar sezonu için öğrencilerin merak ettiği konulara cevap vermek üzere Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, online bir söyleşi düzenledi.

Rektörlükteki makam odasında bilgisayarını online söyleşiye hazırlayan Prof. Dr. Çakmak, yaklaşık 4 bin 500'e yakın öğrencisiyle buluştu. Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin sona ermesi ve online eğitim süreciyle ilgili bilgi veren Çakmak, hazırladımları sunumla derslerin nasıl işleneceğini anlattı. Çakmak, yaklaşık 2 saat süren söyleşi sırasında canlı bağlanan öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

ETÜ olarak online eğitim sürecine başladıktan sonra sanal sınıf ve anfiler oluşturduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Öğrenciler sınıfa, salona ya da anfiye gelmeden kendi odasında, evinde bilgisayarıyla bağlanmak suretiyle dersine online olarak takip edebiliyor. Takip edemeyenler için de derslerin video kaydını sisteme yüklüyoruz" dedi.

Öğrencilerin yeni döneme daha çabuk adapte olmalarını sağlamak için söyleşi yapma kararı aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Çakmak, "Öğrenciler yaşananlarla ilgili merak ettikleri konuları mail üzerindenh ve sosyal medyadan ulaştırıyorlardı. Biz de bunları tek tek cevaplandırmak yerine söyleşi platformu hazırladık. Platforma kaydolan yaklaşık 4 bin 500 öğrencimizle online söyleşi düzenledik. Kendilerine süreci anlatıyorum ve online eğitimle ilgili yapacaklarımız hakkında bilgi verdim. Öğrencilerimize bundan sonraki planlarımızı ve yol haritamızı anlatarak süreci en sağlıklı şekilde nasıl yürütebileceğimizi birlikte istişare etmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA