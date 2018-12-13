Etü Rektörü Çakmak, Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:57



13 Aralık 2018 Perşembe 15:57

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.AA Erzurum Bölge Müdür Vekili Hüseyin Yahya Şekerci, bir süre önce ETÜ'ye rektör olarak atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.Şekerci'den AA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Çakmak, daha sonra AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Fotoğrafları tek tek inceleyen Çakmak, "haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin Direnişi'nin sembolü genç" adlı fotoğrafa oy verdi.Çakmak, "Yaşam" kategorisinde oyunu 15 fotoğraftan Halil Fidan'ın çektiği "Türk bayrağı Afrin'de" adlı fotoğrafa verirken, "spor" kategorisinde ise tercihini Abdülhamid Hoşbaş'ın çektiği "Ramil Altın'a koştu" adlı fotoğraftan yana kullandı.