ETÜ Rektörü Çakmak'dan Erzurum Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı ziyaret etti.
13.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:54
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı ziyaret etti.
ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çakmak, Emniyet Müdürü Aslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ziyaret sonrası Çakmak, Aslan'a Osmanlı döneminden günümüze 400 yıllık "Erzurum Şehir Haritası" hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan'da Rektör Çakmak'a teşekkür etti.
ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çakmak, Emniyet Müdürü Aslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ziyaret sonrası Çakmak, Aslan'a Osmanlı döneminden günümüze 400 yıllık "Erzurum Şehir Haritası" hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan'da Rektör Çakmak'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Erzurum Teknik Üniversitesi, Mehmet Aslan, Erzurum, Rektör, Güncel
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