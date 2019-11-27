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ETÜ yetenekli öğrencilere katkı sağlayacak

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

27.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:02ETÜ yetenekli öğrencilere katkı sağlayacak
Teknik Üniversitesi ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını, Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmelerine katkıda bulunmak, proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin gerçekleştirilmesi protokol çerçevesinde hedeflendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinin kapılarının her zaman açık olacağını belirterek yapılan protokolün Bilsem öğrencilerine hayırlı olmasını dileyerek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz' a teşekkür etti. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

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