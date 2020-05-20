EÜ, 65. yılını törenle kutladı

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nin kuruluşunun 65. yılı, düzenlenen tören ile kutlandı.

EÜ, 65. yılını törenle kutladı
20.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:25
Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nin kuruluşunun 65. yılı, düzenlenen tören ile kutlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ), kuruluşundan bugüne kadar 65 yılı geri bıraktı. Yıl dönümü nedeniyle rektörlük bahçesinde ise tören düzenlendi. Törende, Atatürk anıtına çelenk sunularak İstiklal Marşı okundu. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Programda konuşan Prof. Dr. Budak, "Bugün, bizler için çok önemli bir gün. Bugün üniversitemizin kuruluşunun 65. yıl dönümü; ancak bu yıl kuruluş yıl dönümümüzü buruk bir biçimde kutluyoruz. Gönül isterdi ki 65. kuruluş yıl dönümümüzü öğrencilerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutlayalım; fakat bu arzumuzu, tüm dünyayı tesiri altına alan korona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. İnşallah seneye kuruluş yıl dönümümüzü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını hep birlikte büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Geride bıraktığımız iki buçuk yıl içerisinde üniversitemiz açısından gururla anacağımız çok kıymetli başarılara hep birlikte imza attık. Üniversitemizi, hak ettiği şekilde araştırma üniversiteleri arasına taşıma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Üniversitemizdeki tüm koşulları, bilime sunduğumuz faydayı artıracak şekilde geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda sunmuş olduğu katkılar dolayısıyla üniversitemizin tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin katılımı ile internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Rektör Budak, üniversitenin 65. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile duyduğu heyecanı gençlerle paylaştı.

Rektör Budak, gençlere seslendiği konuşmasında, "Bizler, yarının güvencesi olarak sizleri görüyoruz. Gençlerimizle her zaman gurur duyuyorum. Üniversitemizin 65 yıllık mirasına sizler sahip çıkacaksınız. Ülkesi ve milleti adına çalışan, üreten bireyler olacaksınız. Bu salgın süreci bizlere öğrencisiz üniversitenin ne kadar anlamsız ve boş olduğunu gösterdi" sözlerine yer verdi.

Törene ayrıca; üniversite üst yönetimi ve daire başkanları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››EÜ, 65. yılını törenle kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:00: İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı - Haber 00:59: Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı - Haber 00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber