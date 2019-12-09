Haberler » kultur-sanat » 'EÜ 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri' başladı - Haberler

"EÜ 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri" başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası EgeArt Sanat Günleri" düzenlenen açılış programıyla başladı.

09.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:32
Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası EgeArt Sanat Günleri" düzenlenen açılış programıyla başladı.
EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde, "izdüşüm" temasıyla düzenlenen sanat günlerinin açılışına, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, senato üyeleri, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.
Budak, yaptığı açıklamada, ilki 2005'te düzenlenen EgeArt Sanat Günleri'nde her yıl 40 binden fazla sanatseverin bir araya geldiğini aktardı.
EgeArt'ın, sosyokültürel ve sanatsal bir etkinlik markası olduğunu kaydeden Budak, "EgeArt ile sanatı daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz." diye konuştu.
EgeArt Sanat Günleri, 14 Aralık'a kadar çeşitli sanat etkinlikleriyle devam edecek.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, AKM, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

14:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
14:06 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haberler
14:06 Adalet Bakanı Gül'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Haberler
14:03 MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı - Haberler
14:00 Hırsızların darp ettiği ev sahibi hayatını kaybetti - Haberler
13:53 Sarı Yeleklileri işaret eden Erdoğan, Macron'a tepki gösterdi: Hadi çöz, niye durduramıyorsun? - Haberler
13:28 Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı - Haberler
13:25 2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı - Haberler
13:11 İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
9.12.2019 14:11:15