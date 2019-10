EÜ'de akademik yıl açılış töreni - Eski TBMM Başkanı Yıldırım

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD ve Rusya ile varılan mutabakata ilişkin "Sınırlarımızın hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan bir yapay devlet hayalini tümden ortadan kaldırdık." dedi.Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi (EÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin akademik açılış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.EÜ'nün bölgede kurulan diğer üniversitelere de öncülük yaptığını anlatan Yıldırım, üniversitenin Türkiye'nin gelişmesine de büyük katkı sunduğunu söyledi. Yıldırım, başarılı çalışmalara imza atan akademisyenleri tebrik etti. Bilgi ve teknolojinin önemine değinen Yıldırım, "Üniversitelere düşen daha çok bilgi üretmek, daha çok bilgiye sahip olmak, daha çok bilgiyi insanlığın yararına kullanmaktır. Bilgi artık en büyük güç. Silah, güçlü ordu değil, bilgi. Hamdolsun ülkemizin her köşesinde üniversiteler var. Üniversiteye erişimde Türkiye, dünyada 2. sıraya yükseldi." dedi.Dünyada 270 milyon göçmen bulunduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:"İnsanlar doğal olarak savaş sebebiyle, terör sebebiyle veya yoksulluk sebebiyle daha iyi yerlere göç ediyorlar. Daha iyi hayat sürmek, insanın en doğal hakkı. İşte bu noktada insanlık maalesef üzerine düşeni yapmıyor. Dün İngiltere'de bir konteynerde 39 cansız beden bulundu. Bir ona bakın, bir de Türkiye'ye bakın. Türkiye ne yapıyor? Onların yaptığını yapmıyor. 'İnsanlık ölmedi' diyoruz. Darda, zorda olan herkese kapımızı açıyoruz, aşımızı evimizi paylaşıyoruz. Onların hayata tutunmalarını sağlıyoruz. İşte bu özelliğimizden dolayı da dünyanın en cömert ülkesi unvanına sahip olduk. Bu bizim geleneğimiz. Biz bize yakışanı yapıyoruz. Kim ne derse desin aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan bunu yapacağız bir yandan da bu insanların tekrar memleketlerine dönmeleri için büyük bir operasyon yapıyoruz.""Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız"Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmasına izin vermediklerini vurgulayarak şunları söyledi:"Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başlattık ve Cerablus, El-Bab, Afrin bölgelerini tüm teröristlerden temizledik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Suriye ve Irak sınırımızın güneyinde bir terör oluşumuna asla müsaade etmeyeceğiz' noktasından hareketle büyük bir mücadele veriyoruz. Nihayet kahraman Mehmetlerimizin büyük cesaretiyle o alanlara da girdik, bütün terör yuvalarını dağıttık. Tabii bununla kalmadık. Şimdi bölgedeki paydaşlar Rusya ve ABD ile bir mutabakata vardık. Bu mutabakatın amacı şudur: Sınırlarımızın hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan bir yapay devlet hayalini tümden ortadan kaldırdık. İki şeyi birbirinden ayırmamız lazım: Kürtler, Araplar, Türkmenler, bu coğrafyadaki bütün insanlar, bizim kardeşimiz ama bizim düşmanımız eline silah alıp gözünü kırpmadan masum insanları öldüren alçak, bölücü terör örgütleridir. Biz Suriye'nin, Irak'ın, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. İstiyoruz ki 8 yılı aşan bu ızdırap, bu şiddet, bu terör sona ersin, buradaki insanlar da vatanına dönsün. Bunun için gayret ediyoruz. Başka hiç bir amacımız yok.""Ordumuzun her zaman yanındayız"EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Budak, "Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip edin, memleketimizin önceliklerini hedefleyin ve ülkemizin hayallerini gerçek kılmak için yılmadan, usanmadan çalışın. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün gençliği olduğunuzu ve onun sizlere verdiği görevleri asla unutmayın." ifadelerini kullandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını dile getiren Prof. Dr. Budak, "Bu vesileyle, Suriye'nin kuzeyinde terör odaklarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Ege Üniversitesi ailesi olarak ordumuzun her zaman yanındayız." şeklinde konuştu.Etkinlikte EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü Topluluğu, Ege yöresine ait oyunlardan örnekler sergiledi.Konuşmaların ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, günün anısına Yıldırım'a hediye takdim etti. Binali Yıldırım ve Budak daha sonra üniversiteyi yüksek puanla kazanan öğrenciler ile başarılı akademisyenlere plaket verdi.Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.