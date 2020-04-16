EÜ'de Covid-19 hijyen malzeme atıkları için "Gri Atık Toplama Kutuları" koyuldu

Rektör Prof Dr. Budak, "Üniversitemiz Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışanların,tek kullanımlık maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde gerekli önemleri alarak tahsis ettiğimiz gri atık kutularını tüm birimlerimize yerleştirdik. Bu atıkları genelgede belirtilen kurallara göre toplayıp uygun koşullarda imha edeceğiz" dedi.

Ege Üniversitesinde yürütülen Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm birimlere"Gri Atık Toplama Kutuları" koyuldu. Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen önlemler kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda tüm birimlere gri atık toplama kutularını Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde dağıttıklarını ifade eden Rektör Budak,"Covid-19 salgın döneminde bir yandan salgın ile uğraşılırken bir yandan da çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. İnsanlar tarafından kullanılan eldiven, maske, ıslak mendiller kullanıldıktan sonra da hastalık riskini taşımaya devam etmektedir. Yere atılan kullanılmış maske ve eldivenler belirli biroranda virüs taşıyabilirler ve bu başka bir kişiyi hasta edebilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce konu ile ilgili genelge geçtiğimiz hafta yayımlandı. Bu kapsamda Ege Üniversitesinde yürütülen Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında hızlıca hareket ederek tüm birimlerde maske, eldiven ve diğer hijyen malzemelerinin atıklarının yönetimi için yönetim planı oluşturduk. Bu plan çerçevesinde maske ve eldivenlerin diğer atıklardan ayrı toplanması için gri atık kutuları bina giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara yerleştirildi. Bu salgın döneminde daha da iyi öğrendiğimiz gibi toplum sağlığının korunmasının temeli aslında çevre sağlığını korumaktan geçmektedir. Kendi sağlığımız veülkemizin ekonomisi açısından bu dönemde üzerimize düşen görev; maske ve eldivenleri doğru yerlere atarak hem kendi sağlığımızı hem toplum sağlığını hem de çevre sağlığını korumak olacaktır" diye konuştu.

"Gri Atık Toplama Kutuları"

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma MerkeziMüdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz ise "Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen önlemler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayımlanan tek kullanımlık maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde dikkat edilmesi hususundaki genelgekapsamında Ege Üniversitesinde tüm birimlerine gri atık toplama kutularını dağıttık.Torbalar belli bir oranda dolduğunda çift torbaya alınacaktır. Bu atıklar 72 saat bekletildikten sonra ise evsel atık niteliğinde belediyelere verilecektir. Bu uygulama sırasında oluşacak dökülme ve sızmalara karşı kirlilik oluşması durumunda yüzeyler dezenfekte edilecektir. Bu yüzey alanı temizliğinde dezenfektan veya çamaşır suyu kullanılabilecektir. Toplanan atıklar elle açılmadan doğrudan düzenli depolama ve yakmaya gönderilecektir. Kişisel korunmanın sağlanması amacıyla da eldiven ve maske gibi koruyucu malzeme kullanılması, atıkla temas etmemeye dikkat edilmesi sağlanacaktır" dedi.