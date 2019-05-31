EÜ'de "Dünya Çevre Günü" dolu dolu kutlandı

Panelde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu "Sıfır Atık Projesi" ve Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela ise "Temiz Enerji İçin Yeni Nesil Güneş Enerjisi" sunumlarını yaptı. Panel, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz'ın "Ege Üniversitesi Entegre Atık Yöntemi Sistemi" sunumuyla ve kapanış konuşması ile sonlandı. Gün boyu ise Sıfır Atık projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Panelde konuşan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, ülkemizde geri dönüşüm oranının yüzde 13 olduğunu ifade ederek " Sıfır Atık Projesi, kullandıktan bir süre sonra atılacak hale gelecek ve bertarafı dert olacak bir şey üzerinde düşünmemizi istiyor. Öncelikle atık oluşumunu engellememiz, engelleyemiyorsak da atık oluşumunu nasıl azaltabilirim diye düşünmemiz lazım. O da olmuyorsa tekrar kullanımı ile ilgili önlemler geliştirmek, olmazsa geri dönüşüme tabii tutmaya çalışmak ve enerji geri kazanımına yönlendirmek gerekli. Kullandığımız malzemelerle ilgili hiçbir şey yapılmadıysa artık bertaraf edelim dememiz gerekiyor. Avrupa'dageri dönüşüm oranı yüzde 42 iken ülkemizde geri dönüşüm oranı yüzde 13" diyerek Cumhuriyetin yüzüncü yılında hedeflerinin Türkiye'de geri dönüşümü yüzde 35'e çıkarmak olduğunu vurguladı.

Nurlu, "Sıfır Atık prensibinde bir renk skalası var. Renklerine göre kutulara o malzemelerin atılması gerekiyor. İzmir'de bu projeyle 16 ton atık toplanıp geri dönüşüme gönderildi. Bu sayede 200 ağacı, 3 bin 178 metrekare ormanı koruduk. 2 bin 204 kilogram sera gazı oluşumunu engelledik. 330 metreküp su ve 29 varil petrol tasarruf ettik. 87 metreküp depolama alanı açtık. Yüzde 0,27 cam hammadde tasarrufunda bulunduk. Sıfır Atık'a artık tüm kurumların geçmesi gerekiyor. Bizim bir yaşam biçimimiz olması gerekiyor. Sıfır Atık'a geçen kurumlar bilgi sistemine günlük yapılan atık tartımlarını girmesi gerekiyor. İzmir'de 329 kurum ve kuruluş, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi olmak üzere 31 belediye sistemimize dâhil edildi" diyerek sözlerini sona erdirdi.

"TEMİZ ENERJİ İÇİN YENİ NESİL GÜNEŞ ENERJİSİ"

Panelde konuşan Prof. Dr. Şule Erten Ela, "Güneş Enerji Enstitüsü olarak atık su arıtımı ve temiz enerji kaynakları ile elektrik üretimi konusunda destek veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda karbon ayak izini minimalize etmek için güneş ışınlarının fotokatalizi ve atık suların arıtılması ve güneş enerjisi ile elektrik üretiminde destek veriyoruz. Her gün doğa, binlerce kez fotosentez yapıyor, biz de onu kopyalıyoruz. Biz, güneş ışının fotokatalizinde de bu olayı kopyalıyoruz. Kullandığımız fotokatalizi kendimiz sentezliyoruz. Labratoral altyapımıza baktığımızda Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde disiplinler arası bir çalışma sürdürüyoruz. Bu örnek, dünyanın hiçbir yerinde de yok. Dolayısıyla bütün farklı disiplinlerdeki öğrencilerle çalışıyoruz" sözleriyle Güneş Enerji Enstitüsü'nün dünyada başka bir örneği olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Şule Erten Ela, "Fosil yakıtların bir gün tükenebilecek olması bizi güneş enerjisine iten bir sebep. Telsiz cep telefonlarının şarj edilmesinde kullanılan önemli bir teknoloji olan plastik güneş pillerini üretebiliyoruz. Kullandığımız malzemelere göre güneş pillerini yapabiliyoruz. Bu pillerde cam, titanyum ve boya malzemesi var. O yüzden geri dönüşümü çok kolay. Bu pilleri üretirken de aslında fotosentezi kopyalıyoruz. Güneş pillerinin maksimum 20 yıl kullanılma garantisi var" diyen Prof. Dr. Ela, güneş pillerinin geri dönüşümünün kolay olduğundan bahsetti.

"YEŞİL ÜNİVERSİTE OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Prof. Dr. Dinçer Ayaz, etkinlikte yaptığı "Ege Üniversitesi Entegre Atık Yöntemi Sistemi" sunumunda,"Şu anda Ege Üniversitesi yasaların öngördüğü kanun maddelerine göre atıklarının lisanslı firmalarla bertarafını gerçekleştiriyor. Kampüs içerisinde pek çok noktada atık depolama merkezlerimiz faaliyete geçmiş durumda. Tüm birimlerimiz ve alt birimlerimizde atık ve sıfır atık sorumluları atanmış durumda. Belli periyodlarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'yle sorumlularımızın eğitimlerini gerçekleştiriyoruz ve periyodik olarak atıkların bertarafını gerçekleştiriyoruz. Ege Üniversitesi Sıfır Atık konusunda pilot üniversite seçildi. Biz bu kapsamda bir çok noktaya atık kumbaralarımızı yerleştirdik. Bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Üniversite olarak gerçekten 'Yeşil Üniversite' olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Panelin sonunda İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu'ya Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa; Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela'ya ise İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak "Teşekkür Belgesi" verdi.

ATIK MALZEMELERDEN OYUN HAMURU YAPTILAR

Dünya Çevre Günü kapsamında Fen Fakültesi Konferans Salonu önünde Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aslı İlleez ve Araş. Gör. Esra Yarar'ın yönetiminde yapılan "Geri Dönüşüm Oyun Çarkı" ve "Atık Kâğıt Atölyesi" isimli etkinlik ise çocukların dikkatini çekti. İlleez, "Çocukların evde oynayabileceği kadar geri dönüştürülmüş malzeme var. Biz, çocukların bu malzemeleri fark etmelerini istedik. Atık kâğıtlardan, az kullanılmış peçetelerden burada oyun hamuru yaptık. Slime veya yapay oyun hamurları yerine bunlarla oynayabilirler. Tuvalet kâğıdı rulolarını sulu boyalarla boyadık. Sıfır Atık'ı evlerinde de uygulayabileceklerini göstermek istedik. Çok fazla geri dönüştürülebilir şeyi atıyoruz. Burada bulunan ürünlerin çoğunu iki senedir biriktiriyorum" dedi.Yarar ise "Çocukların yaratıcılıkları tetikleniyor. Etkinlik yaparken bizim aklımıza gelmeyen çalışmalar yaptılar. Biz, hamuru sonradan renklendirmeyi düşünmüştük, onlar hamuru baştan renklendirdiler. Daha pratik oldu. Kâğıt rulolara yüzler çizdiler" diyerek çocukların atık ürünlerden oyuncak yapabileceklerini vurguladı.

Kaynak: Bültenler