EÜ'de "Kampüste Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Projesi" Açılışı ve İlk Dersi

Müzeyyen Öztürk Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projenin yürütücülüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yapılıyor.

Ege Üniversitesinin bütün fakültelerinin lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi" ile; öğrencilerin insan-doğa etkileşimi ve ekolojik sorunları anlaması, öğrenme ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi; gerek bireysel gerekse meslek yaşamlarında sürdürülebilir yaşam biçimleri doğrultusunda farkındalık oluşturması ve sürdürülebilirlik kültürünün üniversite düzeyinde benimsenmesi amaçlanıyor.

EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısına; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, Proje Ekibi, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Bu projemiz, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın önerisi ve öncülüğünde hazırlanmış hayata geçmiştir" dedi. Projenin detaylarını anlatan Prof. Dr. Ersan, "Bugün projemizin ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Hepinizin bildiği gibi çağımızın en önemli sorunlarından birisi de gezegenimizin ekolojik sistemleriyle uyumlu, sürdürülebilir toplumlar tasarlamak ve hayata geçirmektir. Bu açıdan üniversitemiz, Yeşil Kampüs projesiyle, Türkiye'deki öncü kurumların başında gelmekte ve yükseköğretim kurumlarına örnek olmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız 'Kampüste Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Projesi' de EÜ'nün sürdürülebilirlik doğrultusundaki girişimlerine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Türkiye'de ilk kez bir üniversite tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Üniversitesi, ilklerin üniversitesi olmaya devam edecektir" dedi.

Projenin asıl amacına değinen Prof. Dr. Ersan, "Bu proje, üniversiteli gençlerin, ekolojik sorunlularla ilgili kendi üniversiteniz bünyesinde yürütülen çabaların farkına vararak, bu girişimlerin bir parçası olmanıza katkı sağlayacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesinde öncü olan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a, projenin hazırlanmasında katkıları olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin başarılı, keyifli ve etkin bir şekilde devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, "İktisat Bölümü araştırmacıları, hocaları ve İzmir'in diğer üniversitelerindeki araştırmacılarla birlikte üç yıldır Ekolojik Okuryazarlık ile ilgili çalışmalar yapıyoruz, eğitimler, seminerler veriyoruz.Bu çalışmalardan birisi de TÜBİTAK'la yaptığımız 'Ekolojik Okuryazarlık Projesi'.İktisat Bölümü olarak proje esnasında Rektör hocamız Prof. Dr. Necdet Budak'ın yönlendirmesiyle bu projeyi hazırladık" dedi.

Projenin amacına yönelik konuşan Doç. Dr. Uzbay Pirili, " Sanayileşme süreci 100-150 yıldır hepimizin refahını çok arttırdı fakat bu süreç içinde gerçekten gezegenimiz içinde olumsuz etkiler yarattı. Bu ekolojik sorun çağımızın tüm ülkeleri için en önemli sorunlarından biri diyebiliriz. Gezegenimizin ekolojik sistemleriyle uyumlu ve onların istikrarlarını bozmayan hayat tasarımlarını hayata geçirmek kurumlar, şehirler, üniversiteler, teknolojiler ve ekonomiler yani gezegenimiz içinde yaşayabilmek bu çabanın en önemli kavramı sürdürülebilirliktir. Üniversitemizde Yeşil Kampüs projesiyle sürdürülebilirlik çabasının öncü üniversitelerinden birisidir, biz de bu kampüste ekolojik okuryazarlık projesiyle üniversite bünyesinde yürütülen Yeşil Kampüs projesinin bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye hemen hemen bütün dünya ülkeleri gibi çok önemli sürdürülebilirlikle ilgili iki küresel anlaşmaya imza attı" dedi.

"Kampüste Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi Projesi" kapsamında her ay iki fakülteden gönüllü 40 öğrenciye iki günlük ekolojik okuryazarlık eğitimi verilecek. Proje bitiminde katılımcılara "Ekolojik Okuryazarlık Sertifikası" verilecek.