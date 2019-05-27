 EÜ'de "Küresel İklim Değişikliğinin Korunan Alanlar Üzerine Etkisi" Semineri

Özellikle nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için bir sığınaktır" dedi.

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Seminer Salonu'nda"Küresel İklim Değişikliğinin Korunan Alanlar Üzerine Etkisi" konulu seminer düzenlendi. Semineri EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek verdi. Seminere ÇEVMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Armağan Kınal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Çiçek "Halka şu ana kadar yürütülen koruma politikalarının yanlış olduğu ve farklı yöntemlerin farklı şekillerde uygulanması gerektiği aşılanmalı. Koruma alanları genelde karasal ve deniz ekosistemlerini içeriyor ve bu alanlar genelde bu bölgelerin yönetimi ile biçimleniyor. Tüm dünya genelini koruma gibi bir enerji veya fırsatımız yok. Dolayısı ile belirli alanların koruma altına alınıp bu alanların ekolojik sisteminin iyileştirilmesi gerekiyor. Genelde bu alanların korunması,yasalar ve orada işe uygun yetiştirilen kişiler aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Dünya genelinde yüzde 14'lük bir alan korunuyor" dedi.

İklim değişikliği anlamında korunan alanların sağladığı katkılar ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Kerim Çiçek, "İlki uyum sağlıyor.İklim değişikliği artık öngöremediğimiz, engelleyemediğimiz bir şey, dolayısı ile hem biyoçeşitliliğin hem de sunduğu hizmetlerin belirli oranlarda uyuma ihtiyacı var. İkinci etmen ise azaltım. Karbondioksit oranın azaltılması koruma alanlarının devamı için gerekli. Sıcaklığın 2.5 derece çıkması, bu alanlarda karbon salınımı tutan doğal etkenlerin karbonların tekrar salmasını tetikliyor ve atmosfer tehlikeye giriyor" diye konuştu.

Korunan alanların önemine değinen Doç. Dr. Çiçek, "Korunan alanlar biyoçeşitlilik için dünyada bir liman vazifesi görüyor. Özellikle nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için bir sığınak görevi görüyor. İklim değişikliğine bağlı olarak sağlık, temiz su, gıda, doğal afetlerin engellemesi veya hafifletilmesi için bu koruma alanlarının faydasını görüyoruz" diye konuştu. Yerel halkın ekolojik dengenin korunması için en önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çiçek,bunu sağlamın yolunan da ekolojik sistemin yerel halka ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerle iç içe geçirilmesi yoluyla gerçekleşeceğini söyledi.

Seminerin sonunda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Armağan Kınal, sunumundan dolayı Kerim Çiçek'e "Teşekkür Belgesi" verdi.

Kaynak: Bültenler