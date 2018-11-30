EÜ'de Osmanlı Dönemindeki Kahvehaneler Hatırlandı

Konservatuvar Etkinlik Salonu'nda yapılan programa; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdür Vekili Prof. Dr. Hakan Cevher, EÜ Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Demir konuşmacı olarak katılırken ayrıca katılımcılara kemani dinletisi sundu.

Osmanlı dönemindeki kahvehanelerin saz takımı ve müzikli eğlencenin olduğu mekanlar olduğunu belirten Mehtap Demir, "Osmanlı dönemindeki kahvehaneler çeşitli amaçlarla hizmet veriyordu. Sema, Tiryaki ve Amane kahvehaneleri olarak çeşitlendirilebiliyor. Amane Kahvehaneleri bir nevi 'Alt Kültür' işletmesi gibiydi, azınlıkta olan milletlerden kişiler buralarda çalıştırılıyordu. Yani kısaca Amane Kahvehanelerinin en önemli özelliği olarak burada çalışan solistlerin gayri müslim olması diyebiliriz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Amane Kahvehanelerinde söylenen bazı eserleri kemane eşliğinde seslendiren Mehtap Demir, etkinliği okuduğu şiirle bitirdi.