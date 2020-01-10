EÜ'de "Tarım Eğitiminin 174. Yılı" kutlandı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa,Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, İzmir Ziraat EÜ Senato Üyeleri, akademisyenler, öğrenciler katıldı.

Program,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Atatürk büstüne çelenk koyma töreniyle başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin tarihçesinden, eğitimin niteliğinden ve modern tarıma verilen önemden bahsetti. Dekan Prof. Dr. Nedim Koşum,"Fakültemiz 65 yıllık tarihi boyunca 20 bine yakın ziraat mühendisi yetiştirmiş ve Türkiye tarımının hizmetine sunmuştur. Bugün 10 bölümü, 15 anabilim dalı ve 200'e yakın nitelikli akademik personeli ile 2 bin 350 lisans, 600'e yakın lisansüstü olmak üzere yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim vermektedir. Çok geniş uygulama alanlarıyla; bilgi, bilişim, teknoloji çağına ayak uydurabilecek, akıllı tarım, dijital tarım, tarım 4.0 gibi yenilikçi kavramları hayata geçirebilecek daha nice 10 binlerce mühendis yetiştirebilecek potansiyele sahiptir'' dedi.

Tarımsal üretimin gerekliliği hakkında konuşan Prof. Dr. Koşum, "Tarım stratejik bir sektördür. Tarımsal üretimin önemini kaybetmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Türkiye olarak bugün, 80 milyonu aşan nüfusumuzun beslenme ihtiyacını karşılamak zorundayız. Ülke ekonomisi ve insanımız için tarımsal üretimin hayati öneme sahip olduğunu ve bağımsızlığımızı belirleyen unsurların başında geldiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"TARIMI OLMAYAN ÜLKE MUTFAĞI OLMAYAN EVE BENZER''

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Musa Bakan "Tarım, dünya ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için vazgeçilmez bir konumdadır. Savunma ne kadar önemliyse, ülkemiz ve dünyamız için tarım da o kadar önemlidir. Tarımı olmayan bir ülke mutfağı olmayan bir eve benzer. Ülkemizdeki tarımsal potansiyelietkili ve verimli kullanabilmemiz için Ziraat Fakültelerinden mezun olan Ziraat mühendislerinin teorik ve pratik açılardan yeterli donanıma sahip olmalarının hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

Açılış konuşmacıların ardından, halk oyunları gösterisi sergilendi. Etkinlik kapsamında"Tarımda Ege Vizyonu'' paneli gerçekleştirildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Musa Bakan'ın moderatörlüğünde yapılan panelde; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ahmet Altındişli, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Adanacıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.