EÜ'de "Yaratıcılık ve Biyomühendislik Arakesitinde Biyotasarım" Semineri

Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu'nda gerçekleşen semineri Doç. Dr. Aylin Şenerdemir verdi. Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'de biyotasarımın multidisipliner bir anlayışla günden güne gelişim ve değişim gösterdiğini söyleyen Doç. Dr.Şendemir, "Mühendislik; sorunlara çözüm üretmek, dünyayı değiştirmektir. Hayal et, ilham ara, konuş, tasarla, yarat, test et ve geliştir. En akıllı ilham kaynağımız doğa. Mühendislikte bir şeyleri yenmeye çalışıyoruz, bunun için oldukça yüksek miktarda kimyasallar kullanıyoruz. Bin yıllardır süre gelen mühendislik disiplinlerinde, doğayı bloke ederek varlığımızı sürdürüyoruz. Bu üretim süreçlerini değiştirmemiz lazım çünkü doğa bu şekilde devam edemez" dedi.

Doç. Dr. Şendemir, "Doğaya baktığımızda bin yılların sonucunda canlıların kendilerini optimize ederek hayatta kaldığını görüyoruz. Biz de tasarımlarımızda çeşitli değişik optimizasyon, modifikasyonlar yaparak yakıt kullanımını azaltabiliriz. Biyotasarımda biyomimikri esinlenmeler antik dönemden beri hep vardı. Doğayı doğrudan taklit etmek de yeterli olmayacaktır, doğayı bir ilham kaynağı olarak düşünmek gerekir. Doğa sadece ihtiyaç duyduğu kadar enerji kullanır ve tüm materyalleri geri dönüştürür; birinin atığı diğerinin hazinesidir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler