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EÜ'de "Yeni Nesil Güneş Enerjisiyle Aydınlanıyor" programı düzenlendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsünde ortaokul öğrencilerine yönelik "Yeni Nesil Güneş Enerjisiyle Aydınlanıyor" programı gerçekleştirildi.

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:02 EÜ'de
Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsünde ortaokul öğrencilerine yönelik "Yeni Nesil Güneş Enerjisiyle Aydınlanıyor" programı gerçekleştirildi.
Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela, enstitünün konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yenilenebilir enerjinin önemini anlatarak yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir program yaptıklarını ifade eden Ela, "Enstitü olarak birçok projeye imza attık ama istedik ki bunu sosyal sorumluluk projesi ile gerçekleştirelim. İzmir'den başladık ama bu projeyi ülkenin her yerine taşımak istiyoruz. Burada ne olduğunu anlatmak bizlerin görevi." dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilere, güneş paneli maketi ve katılım belgeleri takdim edildi.

Ege Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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