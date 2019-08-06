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EÜ'den "Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu"

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Uygulamalı Hücre Kültürü Kursu" gerçekleştirilecek.

06.08.2019 11:52 EÜ'den

EÜ Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Salon'unda düzenlenecek olan kurs, 19-20 Eylül tarihinde yapılacak. Kursa katılmak isteyenler, 29 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Kursun teorik eğitimi "Laboratuvar Genel Kuralları ve Güvenlik" "Hücre Kültüründe Kültür Tipleri", "Hücre Kültürüne Giriş ve Temel İlkeler", "Hücre Besi Ortamının Özellikleri", "Kullanılan Cihazlar" ve"Kontaminasyon Türleri ve Önlemleri" konularından oluşacak. Uygulama eğitimi ise "Hücre Çözme ve Hücre Sayımı Teknikleri", "Hücre Pasajlama Teknikleri", "Hücre Çoğaltma Teknikleri" ve"Hücre Dondurma Teknikleri" konularını kapsıyor. Eğitimleri, Doç. Dr. Emine İlker Medine, Dr. Ece Bayır, Dr. Didem Aksu verecek. 2 gün sürecek kurs eğitiminin sonunda katılım belgesi verilecek.


Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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