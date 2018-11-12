EÜ Eczacılık Fakültesi'nden "Atatürk ve Balkan Festivalleri" Paneli

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen panele Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Barbaros Ünlü ve Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'de düzenlenen ilk uluslararası halk oyunları festivalinin Balkan Festivali (1935) olduğunu söyleyen Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Barbaros Ünlü, "Festivale yurdun dört bir yanından gelen Türk Halk Oyunları ekipleriyle Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi balkan ülkelerinden gelen ekipler katılmıştır" diye konuştu. Doç. Dr. Ünlü, "30 Ağustos – 4 Eylül 1936 tarihleri arasında düzenlenen 2. Balkan Festivali'ne ise, Türkiye'den Çoruh(Artvin), Karadeniz ( Trabzon, Tonya), Balıkesir Pamukçu Köyü, İstanbul Amatör Zeybek Ekipleri katılmıştır" dedi.

Doç. Dr. Ünlü, Balkan Festivalleri'nin siyasi yakınlaşmada önemli rol üstlendiğini vurgulayarak," Atatürk'ün 'Cumhuriyetin temeli kültürdür' sözündevurguladığı şey yüksek kültürdür. Kültürü de oluşturacak ve o bileşimi sağlayacak olan sanatçıların yetişmesi için de Batı'ya bakmak gerekiyordu. O nedenle musiki okullarına büyük önem verilmiştir" diye konuştu.

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, dansın özellikle de yöresel oyunların her ortamda oynanmasını desteklediğini söyledi. Atatürk'ün halk oyunlarına olan tutkusunadeğinen Prof. Dr. Özbilgin, Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile birlikte 24 Haziran 1934 günü Balıkesir'i ziyaret ettiğini, kendilerini karşılayan Pamukçu Bengi Ekibi'ni ve halkoyunlarını çok beğendiği için huzurunda birkaç defa oynattığını söyledi.

Prof. Dr. Özbilgin, "Atatürk yaptığı bölgesel ziyaretlerinde, yerel halk gruplarıyla önemle ilgilenmiş, geleneksel oyunları öğrenerek kendisi de oynamaya özellikle önem vermiştir" dedi.

Etkinlik sonunda Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın konuşmacılara teşekkür ederek çiçek verdi.