EÜ Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezona hızlı başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle yeniden yapılanan; futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda faaliyet gösteren EÜ Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna hızlı başladı.Ege Üniversitesi (EÜ) Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu 2019-2020 sezonunda Basketbol 2. Liginde mücadele verecek. EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncularından; Berk Kar ve Doğa İlke Ergazi, Çin'in Lanzhou şehrinde düzenlenecek FIBA 3X3 U23 Dünya Şampiyonasında milli takım oyuncusu olarak Türkiye'yi teslim edecek. Altyapı faaliyetleri ise spor bilimleri fakültesi iş birliğiyle ve milli takım antrenörleri eşliğinde cumartesi ve pazar günlerinde devam ettiği belirtildi.Teniste de iddialı olmak isteyen kulüp, kıdemli antrenörler ve deneyimli akademisyenler denetiminde her yaş grubu ve seviyesinde uygun kurslar, özel dersler ve performans grupları çalışmalarına başladı.Her yaş grubunda katıldığı müsabakalarda başarı elde eden EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Şubesi, 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge müsabakalarına; 14 kadın, 15 erkek toplamda 29 sporcu ile katılmaya hak kazandı. Sualtı Rugby Takımı da çalışmalarını sürdürüyor. Takım,120 altyapı sporcusuyla haftanın 5 günü çalışmalarını EÜ Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştiriyor. Çoğunluğu milli takım sporcularından oluşan A takımı, EÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nü ve Türkiye'yi Eurolig ve Şampiyonlar Liginde temsil edecek.Temel hareket eğitim kursları; Türkiye'de üniversite düzeyinde gerçekleştirilen ilk ve tek kurs olma özelliğini taşıyor. ABD, Avusturalya ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde çocuklara yönelik nitelikli sporun tanımı olarak kabul görmekte olan temel hareket eğitimi, çocukların hem profesyonel spor hayatlarının belirlenmesinde hem de sağlıklı bir yaşam sürmelerinde anahtar rol oynuyor. Bu kapsamda verilen kurs ile çocukların motor gelişimleri için hayati öneme sahip; kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik, zihinsel ve mental gelişimlerinin hızlanması hedefleniyor. Kurslarda, her 3 ayda bir çocukların fiziksel ve performans gelişimlerine yönelik testler uygulanıyor. Elde edilen verilerle, her çocuğa özel yıllık gelişim raporları hazırlanarak velilerle paylaşılırken, çocukların spor hayatlarına yön veriliyor. Kurslar, EÜ 20 Mayıs Spor Kompleksinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenleniyor.EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcular Şubesinde de yeni sezona deneyimli antrenör ekibiyle start verildi. Kulübün sporcuları arasında yer alan Şevval Tekin ve Özgün Öktem, milli takım düzeyinde uluslararası müsabakalarda yer alıyor. - İZMİR