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EÜ Hastanesine hemşire ve sağlık teknikeri desteği

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edileceği bildirildi.

09.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:44
EÜ Hastanesine hemşire ve sağlık teknikeri desteği
Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edileceği bildirildi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada üniversitenin pandemi döneminde artan sağlık çalışanı ihtiyacına yönelik hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanı duyurduğu belirtildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan ilan kapsamında EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak salgınla mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına ihtiyaçları olduklarını ifade etti.
Salgın sürecinin başından bu yana üniversite olarak devletten büyük destek gördüklerini belirten Budak, şunları kaydetti:
"Adaylarda aranan nitelikler ilanımızın detaylarında belirtilmiş durumda. Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvuracaklar. Bu süreçte devletimizin desteğini hep arkamızda hissediyoruz. Sağlık Bakanlığımız hastanemizin malzeme ihtiyaçlarını ivedi şekilde karşılıyor. Virüse karşı olan bu savaşı hep birlikte çalışarak kazanacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Güncel
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