EÜ Hemşirelik Fakültesi Kişisel Gelişim Eğitimlerine Devam Ediyor

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Umut Psikodrama Enstitüsü tarafından "Kendim,İlişkilerim ve İşim - Psikodrama Aracılığıyla Keşif Serüveni" eğitimi düzenlenecek. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılacak olan eğitim, 22 Aralık Cumartesigünü saat 09:00-17:00 arası gerçekleştirilecek.

Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yüksek Hemşire Fatma Apak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Psikolojik Danışman Tülay Öcal gerçekleştirecek. Eğitime katılan kişiler, canlandırma aracılığı ile grup içi ilişkilerde; kendi davranışlarının grup üzerindeki etkilerini aynı zamanda grubun da kendisi üzerindeki etkilerini deneyimleme ve fark etme fırsatı bulacaklar. Bu sayede iş ortamında, gerek iş arkadaşları gerek yöneticileriyle yaşadıkları sıkıntılarla baş edebilmek için gerekli ipuçlarını bulma şansını yakalayacaklar.

Eğitime çalıştığı alan fark etmeksizin ilgi duyan herkes katılabilecek. Kontenjanın 30 kişi ile sınırlı olduğu eğitime 18 Aralık 2018 tarihine kadar başvurulabilecek. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi internet adresinde yer alıyor.

"Doğal Doğum Yönetimi ve Koçluğu Eğitimi"

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından "Doğal Doğum Yönetimi ve Koçluğu Eğitimi" konulu eğitim verilecek.

Eğitim, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda,15-16 ve 22-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Programın düzenleme kurulunda;Prof. Dr. Oya Kavlak, Prof. Dr. Gül Ertem, Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Güleç Şatır ve Hemşire Sevilay Kurt bulunuyor. Eğitimin içeriği ile ilgili Hemşirelik Fakültesi'nin ana sayfasının, "Duyurular ve Etkinlikler" kısmından bilgi alınabiliyor.